元AKB48の峯岸みなみが、自身が身を置いたアイドル業界の厳しさと、親としてのリアルな懸念を明かした。【映像】ペアルックの峯岸＆てつやと娘の写真4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演した峯岸は、もし将来子供が「アイドルになりたい」と言い出した際の本音を吐露。「AKB48やモーニング娘。は、本当に恵まれた方のアイドル。環境も安定していた」と自身のキャリアを振り返りつつ、「今はもう有象無象にアイドルがい