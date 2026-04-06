みんな大好き武蔵野線。東京の外縁をぐるりと環状に走る武蔵野線。それに乗って車窓を眺めていると、吉川美南〜新三郷間で異様な光景を目にすることになる。

【写真多数】武蔵野線で目にする異様な光景…“ナゾの大型施設ラッシュ地帯”を写真で一気に見る（全39枚）

何が異様なのかというと、とてつもないほどに大型商業施設が並んでいるのだ。イオン、ガリバー、間に倉庫を挟んでコストコ、ららぽーと、そしてイケア。まるで大型商業施設の全部入り。ラーメンだったら1500円はくだらない。



“ナゾの大型施設ラッシュ地帯”の正体とは？ 撮影＝鼠入昌史

“ナゾの大型施設ラッシュ地帯”の正体とは？

武蔵野線はもともと取り立てて何があるわけでもない田園地帯に建設された経緯がある。だから、沿線には他にも大型商業施設は少なくない。越谷レイクタウンはその筆頭だ。

が、そうは言っても吉川美南〜新三郷間の全部入りは異様といっていい。いったい、どういうことなのだろうか。その謎を解き明かすべく、吉川美南駅から新三郷駅までを、商業施設に沿って歩いてみようと思う。

吉川美南駅は、2012年に開業した新しい駅だ。立派な橋上駅舎と2面3線のホームを持ち、なかなか規模も大きい。

南側にある西口を出ると、大きな駅前広場とその向こうにイオンのエントランスが見えている。駅前通りの向こうにはケーズデンキ。そして傍らには巨大なマンションが建っていた。その裏手には、ずらりと一戸建てが並ぶ住宅地だ。

吉川美南駅は、駅前の至る所が真新しい。駅が開業してから10年ちょっとしか経っていないのだから当たり前といえば当たり前。いわば、平成末期から令和にかけてのニュータウン、といったところだろうか。

では、この清新な町ができる以前はどんな風景が広がっていたのだろうか。その答えは、イオンとは反対の駅東口に出ればすぐにわかる。

古い地図を見ながら歩くと…

東口にも立派なロータリーがあり、カインズとサーカスのテントがあるくらいで、あとは空き地ばかりが広がっている。何やら造成中の様子も見えるから、きっとそう遠くないうちには西口のように見違えた姿になるのだろう。

だが、いまのところは空き地が目立つ吉川美南駅東口。区画整理の前は、きっと田園地帯だ。つまり、もとを辿れば吉川美南駅から新三郷駅にかけての商業施設群は、田園地帯だったのだ。それは古い地図を見ても一目瞭然。武蔵野線の線路だって、かつては田んぼの中である。

さて、このあたりで改めて西口に戻り、新三郷駅に向かって歩こう。

いささか年季の入った団地

イオンとケーズデンキの間の道は、よく整備された大通り。正面にはガリバーが見え、大型倉庫も近いからかトラックの行き来も多い。ほんの10分ばかり歩いたところで、小さな川を渡る。第二大場川というらしい。商業施設群を離れ、ちょっとだけこの川沿いを寄り道してみよう。

大場川の東側には、ところどころに田畑が点在する、どちらかというと昔ながらの住宅地。塀を巡らせた立派なお屋敷もある。きっと昔からのこのあたりの農家さん、地主さんのお宅なのだろう。

一方、大場川の西側は巨大な団地エリアだ。「みさと団地」の名が見えて、いくつもの建物が並んでいる。団地内商店街のような一角もあった。立地だけを見ればこの団地、駅にも近いしイオンもららぽーともよりどりみどり、なかなか恵まれた場所にあるように思える。

しかし、いささか年季の入った団地の様子を見れば、できたときには駅もイオンも何もかもがなかったことは想像に難くない。

昔からの団地の住人にしてみれば、突然あるときから周辺が変わってしまい、便利になったはいいけれどさぞかしびっくりしたに違いない。

この場所にかつてあったもの

ここで改めて商業施設沿いの大通りに戻る。吉川美南〜新三郷間のおおよそ中間には大型倉庫がふたつ並び、その前を過ぎたらコストコ、そしてららぽーと。これらの商業施設に入っていく車も多く、平日の昼間からなかなか賑わっているようだ。ららぽーとの前を過ぎて左に曲がれば、武蔵野線新三郷駅が見えてくる。

いったいこの“全部入り”の商業施設は何なのか。いくら武蔵野線開業以前は田園地帯だったとはいっても、いきなりこれほどの商業施設群が現れたとは考えにくい。イオンとららぽーとなんて、ライバルじゃないか。すぐ近くには越谷レイクタウンもあるというのに。

やはり、ひと駅の間にひしめく商業施設全部入り、異様というほかない。

吉川美南駅近くの住宅地の中にある、小さな公園にヒントがあった。線路沿いの美南2丁目公園。小高い丘になっている中央部には、レールや車輪など鉄道関係のオブジェが展示されている。

説明書きがあったので読んでみると、この場所には武蔵野操車場という、広大な鉄道貨物輸送のための施設が広がっていた、というのだ。

日本最大の操車場だった

操車場は、いまのコンテナ輸送のための貨物駅とは少し違う。ざっくりした説明をすれば、全国各地からやってきた貨物列車をいったん一か所に集め、行き先別に貨車を組み替えて再出発。その拠点となるのが、操車場だ。

武蔵野操車場は、1974年に開設された。敷地面積は100万平方メートルを上回り、貨車の組み替えをコンピューター制御で自動化した、日本最大にして最新鋭の操車場だったという。

すでにトラック輸送に押されていた貨物輸送にあって、当時の国鉄が巻き返しを狙った乾坤一擲の大勝負。それが、武蔵野操車場だったのである。

そもそもの話をすれば、武蔵野線自体が貨物輸送のために建設された新線だった。輸送量の逼迫していた都心部を経由せずに貨物列車を走らせることがその目的だ。

沿線には武蔵野操車場以外にも新座や越谷に貨物駅が設けられている。

開業当時の武蔵野線の旅客列車は日中に40分に1本。それ以上に貨物列車が行き交っていた。その中にあって、武蔵野操車場は要石のような存在として期待されたのだ。

ところが、武蔵野操車場がその本領を発揮することはほとんどなかった。操車場で貨車を入れ替える、いわゆる“ヤード集結型”と呼ばれる輸送スタイルはすでに時代遅れになっており、1984年までに事実上廃止されてしまったのだ。

わずか10年で潰えた夢

結果、武蔵野操車場は開設からわずか10年で休止、1986年に正式に廃止となった。そして、この跡地に建設されたのが、吉川美南〜新三郷間の商業施設全部入り、というわけだ。

ほんの10年ばかりで幕を引いた武蔵野操車場。その短い現役時代には、吉川美南駅はもちろん新三郷駅も存在しなかった。駅があったところでそこにあるのは一般の人には関わりのない巨大な操車場なのだから、ムリもない。

それに、吉川美南の吉川市には吉川駅、新三郷の三郷市には三郷駅が置かれていた。だからそれで充分という判断もあったに違いない。

ところが、である。吉川はともかく、三郷はちょっと複雑な事情を抱えていた。

2万人以上が暮らしたマンモス団地

というのも、武蔵野線開業と同じ1973年4月から、みさと団地の入居が始まったのだ。当時の日本住宅公団によるみさと団地は、大場川西側の北地区とららぽーとの南側に広がる南地区をあわせて1万戸近く、実に2万人以上が暮らすマンモス団地だ。

中川と江戸川に挟まれた三郷の町は、江戸時代には舟運で栄えた歴史を持つ。しかし、明治以降には鉄道に恵まれなかったこともあって、農村として歴史を刻む。それが結果として、戦後の高度経済成長期にも広大な田園地帯という、いわば“開発の余地”を残すことになった。

かくて1960年代から、境界を接する東京側から少しずつ都市化の波が押し寄せ、そして武蔵野線の開通を機にマンモス団地の建設に至ったのである。

その時点ではまだ吉川美南駅も新三郷駅もなく、あるのは広大な操車場。団地の人々は、バスで三郷駅まで行くしかなかった。もちろん住民は駅設置を求めたのだが、国鉄はなかなか首を縦に振らなかった。

何しろ、武蔵野線は沿線住民のためではなくて、貨物復権のための大勝負。せっかくそこに最新鋭の操車場があるのに、わざわざ駅を設けるつもりなどなかった……のかもしれない。

ようやくみさと団地の人々の悲願が成就して新三郷駅が開業したのは、武蔵野操車場が事実上廃止された翌年、1985年のことだ。

ただ、このときには上り線と下り線のホームが300mも離れていたという。その間には武蔵野操車場の跡地たる敷地が広がっていたからだ。

新三郷駅から通勤・通学する人たちは、朝か夜かいずれかで、きまって300mの跨線橋を歩かねばならなかった。時間に追われる朝などは、息も絶え絶えに300mダッシュをした人もいたことだろう。

ぶつ切りになった跨線橋

1980年代後半にはみさと団地の南側に高層マンションを含めた大型住宅地「パークフィールドみさと」が現れている。バブル期のマンションだけに、億の値を付けた物件もあったという。

そうなってくると、いよいよ300m離れたホームは不便の極み。さらに、広大な操車場跡地の再開発も進んでいなかった。

新三郷駅のホーム問題が解決したのは1999年になってから。さらに2000年代には操車場跡地の再開発も動き出す。跡地が売却されて、ららぽーとをはじめとする商業施設、そして住宅地へと変わっていったのだ。

新三郷駅前のららぽーとがオープンしたのは2009年。この年から、それまで三郷駅の方が多かったお客の数が逆転している。そしていま、新三郷駅前には操車場の現役時代をしのばせるものはまったくといっていいほど存在しない。

かつて300mも離れていたホームを結んでいた跨線橋がぶつ切りになって残されているほかは、吉川美南駅近くの公園のオブジェ、そして駅前広場の小さな説明板くらいだ。

ららぽーとやイオンを行き交う人も、ここに日本一の操車場があったことなど知らないだろう。いや、そもそも「操車場」という言葉だって聞いたことがないに違いない。

国鉄が、その最末期にしかけた大勝負。その象徴だった武蔵野操車場は、まるで歴史から存在を消されたかのように、商業施設全部入りに生まれ変わっている。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）