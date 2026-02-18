台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」に、2025年、ゴンチャの期間限定ドリンク史上最大のヒットを記録した、ゴンチャ春の定番、とろぷる食感の「いちご仁」が登場。2026年はファンからの要望に応え、初登場の際に大きなインパクトを残した「阿里山ウーロンティー」がベースティーとして4年ぶりに採用されます☆ ゴンチャ「いちご仁」2026  発売日：2026年2月26日(木)※トッピングのみ全店