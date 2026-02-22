ゴンチャ ジャパンは2月26日より、「いちご杏仁」を期間限定で販売します。■阿里山ウーロンティーととろぷる食感の杏仁を合わせたドリンク販売するのは、「阿里山ウーロンティー」をベースティーに、“とろぷる食感”の「いちご杏仁」を合わせた、春の風物詩となる期間限定ドリンクです。「いちご杏仁 ミルクティー」は、ストロベリーソースやいちご杏仁、阿里山ウーロンティーを合わせたミルクティー。今回はLサイズも用意しまし