コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンの「コメダ珈琲店」と「おかげ庵」が、「ポケットモンスター（ポケモン）」とコラボレーションした「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーンを実施中。4月9日から、第2弾となるオリジナルメニューを期間限定で発売します。SNS上では「行かなきゃ！」「食べたい！」と注目されています。【画像】やば…かわいいの大洪水！コチラが「コメダ×ポケモン」シロノワールなどオリジ