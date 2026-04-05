「ジーンズ」だけじゃない！【ZARA】着るだけでコーデ格上げ♡「最旬デニムアイテム」

トレンド継続中のデニム。ジーンズ以外のアイテムにも注目が集まっています。そんな今の気分にフィットするのが【ZARA（ザラ）】のデニムアイテム。ジャンプスーツや刺繍入りジャケットなど、新鮮に映えるアイテムが続々登場中。今回は着るだけでコーデを格上げしてくれそうな、旬度の高いおすすめ品をセレクトしました。

ホルターネックが新鮮なジャンプスーツ

【ZARA】「ホルターネックデニムジャンプスーツ」\8,590（税込）

Tシャツに重ねてガバッと着るだけで、コーデが即完成するデニムのジャンプスーツ。ホルターネックのデザインが愛らしく、ラフなデニム素材でもほどよく女性らしい雰囲気に仕上がりそうです。オープンバックのディテールがコーデに抜け感を添え、後ろ姿まで印象的に。ウエスト部分は共布ベルトつきで、メリハリのあるシルエットも楽しめます。

フラワー刺繍で華やぐ大人の甘めデニムジャケット

【ZARA】「刺繍フラワーデニムジャケットセット」\10,990（税込）

カジュアルコーデに華やかさをプラスする、繊細なフラワー刺繍が映えるデニムジャケット。デニム素材に花柄が加わることで、ロマンティックなムードに仕上がります。手持ちのボトムスに合わせるだけでコーデの主役になり、季節感のある着こなしを楽しめそう。とくにこの春は、バレルパンツやレーススカートと合わせて、甘さとカジュアルのバランスを楽しむスタイルがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M