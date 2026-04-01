女性7人組「CANDY TUNE」が1日、都内で行われた海外ブランドファッション通販「BUYMA」の新CM発表会に出席した。昨年ヒットしたグループの代表曲「倍々FIGHT！」がCM起用のきっかけとなり、村川緋杏（26）は「まさかBUYMAさんと“倍々BUYMA”できるとは…」と喜んだ。

同通販を運営する株式会社エニグモの須田将啓社長が「倍々…」の♪倍の倍のFIGHT 倍々FIGHT…という歌詞が、「BUYMA」に聞こえるように感じることからCM出演のオファーをした。須田氏は「大好きな曲で歌詞もすばらしいと思っていたら、いろんな戦略がつながった」と語った。

同曲はロックバンド「Wienners」の玉屋2060％から楽曲提供を受け、2024年に配信リリース。昨年に入ってSNSでの振り付け動画や歌詞が注目され、初出場した大みそかのNHK紅白歌合戦でも披露した。村川は「昨年いろんな番組やSNSで取り上げていただいた中で、まさか今年BUYMAさんと“倍々BUYMA”できると思っていなかったので本当にうれしい限りです。いっぱいBUYMAでお買い物して、いっぱいお洋服を楽しみたい」とアピールした。