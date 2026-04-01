「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが３月３１日深夜、ニッポン放送「あののオールナイトニッポン０（ＺＥＲＯ）」（火曜・深夜午前３時）最終回に出演した。

２０２３年４月にスタートした深夜放送の最終回。エンディングでリスナーからのメッセージに応えたあのは、その中で「一般人にならないです。テレビに出ますし、歌も歌ってライブもやってますから、勘違いされたら困るんですけど、引退しない。引退するみたいな話になってるけど、全然、全然頑張りますから」と伝えた。

さらに「この３年間、コーナー１つとトークだけで乗り切ったのど根性ラジオすぎる」との投稿に「確かに僕、ずっとコーナー何で１つってずっと思ってた。この３年、マジで一回も話したことないけど、新コーナー作るっていう提案もなかったし、そんな言葉、誰も言わなかったけど、スタッフの怠慢です。怠慢ラジオです」と笑わせ「まったくアップデされずに本当にコーナー１つとトークだけ。マジでこんなもんなのって。いろんな人のラジオ聴いたもん。コーナー２個、３個やってるよね？みたいな。何なの？ってずっと思ってました」などと爆笑し、最後に「出会いがあれば別れもある。笑顔でまた会おう」とリスナーにメッセージを贈り３年間の番組を終えた。