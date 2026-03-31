月刊少年マガジン、コミカライズ作品連載終了で謝罪「心よりお詫び申し上げます」 他作品の模倣発覚で配信停止
講談社『月刊少年マガジン』編集部は31日、コミカライズ版『お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。』の連載終了を発表した。
【X投稿】コミカライズ作品連載終了を月刊少年マガジン公式Xでも説明
公式ホームページでは、「読者の皆様へ」とし、「コミカライズ版『お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。』の作画において、他作品との類似箇所が多数確認されました」とし、「作画担当のマツリカ氏に事実関係を確認いたしましたところ、同氏より参考資料の範囲を超えた模倣を行っていたとの申し出がありました」と報告。
「月刊少年マガジン編集部はこの事態を極めて重く捉え、Palcy、月マガ基地、コミックDAYSでの配信を停止するとともに、コミカライズ版『お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。』の連載を終了することを決定いたしました」と伝えた。
さらに「併せて、同氏の読み切り作品『死にたがりの橋の上』につきましても、同様の経緯によりコミックDAYSでの掲載を停止いたします」と続けた。
最後に「編集部といたしましては、この度の事案を真摯に受け止め、今後このようなことが二度と起こらないよう、チェック体制の見直しと強化に努めてまいります」とし、「本作品を応援してくださった読者の皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
本作は、原作・ごろごろみかん。氏、キャラクター原案・HIROKAZU氏による小説を原作としたコミカライズで、作画をマツリカ氏が担当していた。
【X投稿】コミカライズ作品連載終了を月刊少年マガジン公式Xでも説明
公式ホームページでは、「読者の皆様へ」とし、「コミカライズ版『お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。』の作画において、他作品との類似箇所が多数確認されました」とし、「作画担当のマツリカ氏に事実関係を確認いたしましたところ、同氏より参考資料の範囲を超えた模倣を行っていたとの申し出がありました」と報告。
さらに「併せて、同氏の読み切り作品『死にたがりの橋の上』につきましても、同様の経緯によりコミックDAYSでの掲載を停止いたします」と続けた。
最後に「編集部といたしましては、この度の事案を真摯に受け止め、今後このようなことが二度と起こらないよう、チェック体制の見直しと強化に努めてまいります」とし、「本作品を応援してくださった読者の皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
本作は、原作・ごろごろみかん。氏、キャラクター原案・HIROKAZU氏による小説を原作としたコミカライズで、作画をマツリカ氏が担当していた。
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