オランウータンのぬいぐるみを抱える姿が世界的に人気となったニホンザル「パンチ」が暮らす千葉県の市川市動植物園が、サル山の外周に網を巡らせるなどの侵入防止策を講じている。国内外から多くの人が撮影などに訪れている中、園は「何よりも動物たちが安全に過ごせるかを考えたい」と、対応に頭を悩ませている。自称米国籍の大学生の男らが１７日、サル山に侵入し、威力業務妨害容疑で緊急逮捕された問題を受け、園は対策を