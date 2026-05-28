歌手のアグネス・チャン（７０）が「母校」を訪れた近影を披露した。２７日に自身のインスタグラムで「今日はとっても良い天気。スタンフォード大学に来て、原稿を書いてました」を米国の名門・スタンフォード大学を訪れたことを報告。アグネスは息子３人全員がスタンフォード大学を卒業。自身も同大学の博士号を持っている。「校内で写真を撮りましたよ。学生気分？卒生気分？卒生の親気分？」と膝上のショートパンツ、斜め