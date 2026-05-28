これからの季節、メイク崩れはもちろん、夕方のくすみまで気になりますよね。そんな夏のベースメイクに心強い新作として、「シュウ ウエムラ」から「アンリミテッド メイクアップ フィックス ミスト レッド」が登場します。メイクをキープするだけではなく、くすみ補正*¹で肌印象をぱっと明るく整えてくれる新発想のアイテム♡メイクの仕上がりを美しく保ちながら、気分まで軽やかにしてくれそうです。 “