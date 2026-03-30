韓国コスメブランドBBIAから、思わず触れたくなる新感覚チークが登場♡ジェリーとパウダーのいいとこ取りで、内側からにじむような自然な血色感を叶える「もちもちチーク」は、今注目のアイテムです。使い心地の良さと仕上がりの美しさを両立し、メイク初心者から上級者まで幅広く楽しめるのが魅力。話題の新作をさっそくチェックしてみて♪ 新感覚テクスチャーで理想の血色感 「もちもち