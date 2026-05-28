「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）広島は２試合連続の逆転負け。持丸泰輝の３号ソロで二回に先制し、三回は名原典彦が適時打。先発の森翔平は６回１失点と好投したが、２点リードの七回に守備の乱れもあって４点を失った。デイリスポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「守りと継投の歯車が微妙にズレていた」と分析。投手起用で持論を展開した。◇◇前夜に続き、終盤の守備のミスが致命傷となり連敗となっ