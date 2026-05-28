ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズの最新作『ドラゴンクエストXII』（ドラクエ12）の新情報が、スクウェア・エニックスの公式YouTubeチャンネルにて発表された。前回の制作発表から5年経過も、今回の発表内容はタイトルが『ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎』から『ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ』へ変更となったこと、スタッフの開発体制が変更となり、発売までしばらくかかるなど発売日と対応機種は未定のままで、動