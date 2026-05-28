本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でロッキーズと対戦する。前日の同カードで2本塁打したムーキー・ベッツ内野手は今季打撃不振に見舞われていた。自身に届く誹謗中傷に悩まされていたと米メディアに明かした。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は「不振の最中、ドジャースファンの不満に悩まされるムーキー・ベッツが勝利に貢献する2本塁打を放つ」との見出しで記事を掲載。今季