カンファレンスリーグ決勝が27日に行われ、クリスタル・パレス（イングランド）とラージョ・バジェカーノ（スペイン）が対戦した。クリスタル・パレスはリーグフェーズこそ10位で終え、決勝トーナメント進出プレーオフに回ったが、そこからはフィオレンティーナとの準々決勝セカンドレグを除いて無敗で決勝に進出した。クラブ史上初となる欧州カップ戦優勝、そして来季のヨーロッパリーグ（EL）出場を決めることはできるか。