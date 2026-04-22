果実のみずみずしさをそのまま閉じ込めたようなキャンディが楽しめる、パパブブレの「フルーツフェア」がスタート♡見た目にも鮮やかで、初夏にぴったりな爽やかな味わいが魅力です。気分に合わせて選べるミックスキャンディや、透け感が美しいロリポップなど、思わず手に取りたくなるラインアップが勢ぞろい。日常に小さなときめきを添えてくれる、季節限定のスイーツをご紹介します♪ 気分で選べるフル