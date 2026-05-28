ビジネスホテル「ドーミーイン」を中核事業に据える共立メンテナンスの業績が非常に好調だ。2026年3月期決算は、3期連続で過去最高益を更新した。エコノミー宿泊特化型ブランドであるドーミーイン事業（リゾート事業を除く）は、同期の売上高922億円（全事業部門比率30.1％）、営業利益190.9億円（同61.6％）で、寮運営受託、総合ビルマネジメント、飲食なども展開する共立メンテナンスの全事業部門のなかで、断トツの稼ぎ頭である