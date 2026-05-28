利用者数9億人を突破した「Gemini」最近、筆者はグーグル製AI「Gemini」を使う機会がめっきり多くなった。以前は（OpenAIの）ChatGPTばかり使っていたが、今年4月クローム・ブラウザに「Geminiに相談」というメニューが登場して以来、ほぼ完全にGeminiユーザーに切り替わってしまった。この機能を使うと、いろいろなホームページやニュースサイトなどの記事を読んでいるとき、何か分からないことや知りたいことがあれば、その場でG