江崎グリコの「セブンティーンアイス」から、新作「ホワイトサワー®＜ぷにぷにゼリー＞」が2026年5月25日（月）より全国の自販機で発売されます。今回の商品は、“友達と一緒に食べたいアイス”をテーマに高校生たちと共創して誕生。爽やかなシャーベットとカラフルなゼリーが織りなす、見た目も食感も楽しい青春感たっぷりのアイスに仕上がっています♡ ぷにぷに食感が楽しい新