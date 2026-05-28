大阪府守口市のマーモット専門アニマルカフェ「マーモット村大阪」で今年1月、マーモットにチョコレート入りのお菓子を与えたとして利用客の男性が動物愛護法違反容疑で書類送検されていたことが分かり、X上で「わらびちゃんが無事でよかった」「犯人が特定されてよかった」と安堵の声が広がっています。施設側に当時の状況や、マーモットたちへの思いについて話を聞きました。【写真】被害にあったマーモットのわらびちゃん投稿し