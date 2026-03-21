春の訪れを感じる季節限定スイーツが、Minimalから登場します。甘夏みかんを丸ごと使用した「甘夏みかんの生ガトーショコラ」は、爽やかな酸味とチョコレートのコクが重なり合う贅沢な味わい。ひと口食べるたびに広がるジューシーさと軽やかな口どけが、心まで満たしてくれます♡旬の素材を活かした、この時期だけの特別な一品をぜひチェックしてみてください。 甘夏を丸ごと味わう贅沢感