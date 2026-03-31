花澤香菜、「誰が好きなんですか？」にまさかの回答→スタジオ騒然 澤部佑「明日がよかったんだ…」「ごめんな」
声優の花澤香菜が、3月31日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。「誰が好きなんですか？」の問い、まさかの回答をした。
【写真6枚】赤ワンピ&ベットの上で大胆に太もも披露する花澤香菜
この日は、カズレーザー、ニューヨークをゲストに迎え、MCのハライチも含めた同世代コンビ芸人の“比較”を実施。年表を用いて、売れてなかった時代の話などに華を咲かせた。
カズレーザーのピン芸人時代の話の流れで、お笑い好きで知られる花澤に話が振られるも、さすがに「その辺の時代は知らないですね」と否定。続けてMCのハライチ・澤部が「ニューヨークはそんなに好きじゃない？」と聞くと、花澤は「いやっ、そんなことはないです…けど…」と歯切れ悪く返答。かつて一緒に番組をやっていたハライチ・岩井勇気は「花澤さんってホントに好きな時、前のめりだからね」と暴露すると、花澤は「そうですね」と認めた。
続けてニューヨークに「誰が好きなんですか？」と聞かれると、花澤は間髪入れずに「私は明日のゲストのアルコ&ピースさん」とまさかの告白。スタジオは騒然となり、観客は大爆笑。澤部は「明日がよかったっだ…そっか」としんみりし、ニューヨークに「ごめんな」とフォローを入れていた。
【写真6枚】赤ワンピ&ベットの上で大胆に太もも披露する花澤香菜
この日は、カズレーザー、ニューヨークをゲストに迎え、MCのハライチも含めた同世代コンビ芸人の“比較”を実施。年表を用いて、売れてなかった時代の話などに華を咲かせた。
カズレーザーのピン芸人時代の話の流れで、お笑い好きで知られる花澤に話が振られるも、さすがに「その辺の時代は知らないですね」と否定。続けてMCのハライチ・澤部が「ニューヨークはそんなに好きじゃない？」と聞くと、花澤は「いやっ、そんなことはないです…けど…」と歯切れ悪く返答。かつて一緒に番組をやっていたハライチ・岩井勇気は「花澤さんってホントに好きな時、前のめりだからね」と暴露すると、花澤は「そうですね」と認めた。
続けてニューヨークに「誰が好きなんですか？」と聞かれると、花澤は間髪入れずに「私は明日のゲストのアルコ&ピースさん」とまさかの告白。スタジオは騒然となり、観客は大爆笑。澤部は「明日がよかったっだ…そっか」としんみりし、ニューヨークに「ごめんな」とフォローを入れていた。