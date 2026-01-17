矢田亜希子 （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

矢田亜希子は「めちゃくちゃ大食いの早食い」一人で焼肉4人前食べることも

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと


  • 矢田亜希子が15日の番組で、「めちゃくちゃ大食いの早食い」だと明かした
  • 焼肉に行ったら1人で4人前」食べるといい、スタジオからは驚きの声が
  • そば屋でせいろをおかわりすると、相手が見えなくなってしまったという


