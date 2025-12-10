お昼の名物番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の周辺が騒がしい。12月6日に『WEB女性自身』が来春2026年3月いっぱいでの打ち切りを報じるも、日テレ側が即座に否定したのだ。「『ヒルナンデス！』は2011年3月スタート。ウッチャンナンチャンの南原清隆さんをメインMCに据え、日替わりの曜日レギュラーが出演する、いわば日テレ版『笑っていいとも！』を目指した番組です。内容はグルメやファッション、エンタメなどを取り