男性グループ「M！LK」の曽野舜太（23）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。出身大学を明かした。この日はリーダーの吉田仁人とそろって登場。吉田は曽野について「こういう場所に来たら斬り込み隊長みたいな感じで。バッと言ってくれるし、結構元気で明るいんで。ありがたいんですよね」と称賛した。吉田はさらに「かと思えば物凄い頭いいんで」と証言し、曽野は「いやいや」と謙遜