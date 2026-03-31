ジョイフルが７商品を値下げ、500円のワンコイン新ランチも新発売

ファミリーレストラン「ジョイフル」は、「2026春夏 新グランドメニュー･新ランチメニュー･新キッズメニュー」を4月1日(水)15時より販売開始する。新メニューの投入にあわせて７商品を値下げし、日常利用しやすい価格帯を強化する。

【画像12点】値下げされる７メニューと、500円ランチなど新メニュー５品を画像で見る

〈７メニューをプライスダウン 人気メニューを値下げ〉

◆どど〜ん!っと大きなミックスグリル/1,099円(税込1,208円)

※旧価格:1,169円(税込1,285円)

1,285円→1,208円

◆ロースかつの特選バラエティフライ定食/969円(税込1,065円)

※旧価格:999円(税込1,098円)

1,098円→1,065円

◆野菜たっぷりチキンの竜田揚げと釜揚げしらす丼/999円(税込1,098円)

※旧価格:1,039円(税込1,142円)

1,142円→1,098円

◆野菜とお豆がたっぷりグリルチキンのトマトスープセット

769円(税込845円)/単品639円(税込702円)

※旧価格:799円(税込878円)/単品669円(税込735円)

セット：878円→845円

単品：735円→702円

◆出汁香るロースかつとじ定食

899円(税込988円)/単品799円(税込878円)

※旧価格:939円(税込1,032円)/単品839円(税込922円)

セット：1,032円→998円

単品：922円→878円

出汁香るロースかつとじ定食

◆大阪風あまからカレー(ロースかつ)/899円(税込988円)

※旧価格:939円(税込1,032円)

1,032円→988円

◆ブリのりゅうきゅう丼/999円(税込1,098円)

※旧価格:1,069円(税込1,175円)

1,175円→1,098円

【画像を見る】値下げされる７メニューを画像で見る

〈新･日替りランチ ワンコインで楽しめる新メニュー登場〉

新たに日替りランチメニュー2種を追加。いずれも税込500円のワンコイン価格で提供される。

◆【火曜日】ハンバーグ&ポテトコロッケ/455円(税込500円)

牛100%ハンバーグとホクホク食感のポテトコロッケを組み合わせた、洋食の定番を楽しめるランチメニュー。

【火曜日】ハンバーグ＆ポテトコロッケ／455円（税込500円）

◆【土曜日】てりやきペッパーチキンステーキ&白身魚フライ/455円(税込500円)

甘辛てりやきチキンにペッパーの刺激を効かせ、軽やかな白身魚フライを添えた一皿。土曜日でも日替りワンコインランチを提供する。

【土曜日】てりやきペッパーチキンステーキ＆白身魚フライ／455円（税込500円）

〈スープバー付きのカフェプレートランチとキッズプレートも〉

おかわり自由のスープバーが付いたカフェプレートランチにも新メニューが登場。全曜日共通でナッツ入り蒸し鶏サラダが付属する。

◆【木曜日】和風チキンステーキとポテトコロッケ&蒸し鶏サラダ(スープバー付)/637円(税込700円)

チキンステーキとコロッケのボリュームに加え、野菜も摂れるバランスの良いランチ。

◆【金曜日】焼きしゃぶとポテトコロッケ&蒸し鶏サラダ(スープバー付)/637円(税込700円)

旨味が広がる焼きしゃぶを主役に、やさしい味わいのポテトコロッケを組み合わせたメニュー。

◆キッズミートスパゲティプレート(おもちゃ付)/569円(税込625円)※小学生以下対象

ミートスパゲティを中心に、唐揚げ、ポテトフライ、ゼリーを盛り合わせた子ども向けプレート。

【画像を見る】カフェプレートランチ、キッズプレートの画像を見る

〈販売概要〉

販売開始:2026年4月1日(水)15時より

対象店舗:ジョイフル全店(一部店舗除く)

※店舗･時間帯により内容･価格が異なる場合あり

※22時〜翌5時は深夜料金10%加算