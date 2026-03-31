ジョイフルが７商品を値下げ、500円のワンコイン新ランチも新発売
ファミリーレストラン「ジョイフル」は、「2026春夏 新グランドメニュー･新ランチメニュー･新キッズメニュー」を4月1日(水)15時より販売開始する。新メニューの投入にあわせて７商品を値下げし、日常利用しやすい価格帯を強化する。
【画像12点】値下げされる７メニューと、500円ランチなど新メニュー５品を画像で見る〈７メニューをプライスダウン 人気メニューを値下げ〉
◆どど〜ん!っと大きなミックスグリル/1,099円(税込1,208円)
※旧価格:1,169円(税込1,285円)
1,285円→1,208円
◆ロースかつの特選バラエティフライ定食/969円(税込1,065円)
※旧価格:999円(税込1,098円)
1,098円→1,065円
◆野菜たっぷりチキンの竜田揚げと釜揚げしらす丼/999円(税込1,098円)
※旧価格:1,039円(税込1,142円)
1,142円→1,098円
◆野菜とお豆がたっぷりグリルチキンのトマトスープセット
769円(税込845円)/単品639円(税込702円)
※旧価格:799円(税込878円)/単品669円(税込735円)
セット：878円→845円
単品：735円→702円
◆出汁香るロースかつとじ定食
899円(税込988円)/単品799円(税込878円)
※旧価格:939円(税込1,032円)/単品839円(税込922円)
セット：1,032円→998円
単品：922円→878円
出汁香るロースかつとじ定食
◆大阪風あまからカレー(ロースかつ)/899円(税込988円)
※旧価格:939円(税込1,032円)
1,032円→988円
◆ブリのりゅうきゅう丼/999円(税込1,098円)
※旧価格:1,069円(税込1,175円)
1,175円→1,098円
【画像を見る】値下げされる７メニューを画像で見る〈新･日替りランチ ワンコインで楽しめる新メニュー登場〉
新たに日替りランチメニュー2種を追加。いずれも税込500円のワンコイン価格で提供される。
◆【火曜日】ハンバーグ&ポテトコロッケ/455円(税込500円)
牛100%ハンバーグとホクホク食感のポテトコロッケを組み合わせた、洋食の定番を楽しめるランチメニュー。
【火曜日】ハンバーグ＆ポテトコロッケ／455円（税込500円）
◆【土曜日】てりやきペッパーチキンステーキ&白身魚フライ/455円(税込500円)
甘辛てりやきチキンにペッパーの刺激を効かせ、軽やかな白身魚フライを添えた一皿。土曜日でも日替りワンコインランチを提供する。
【土曜日】てりやきペッパーチキンステーキ＆白身魚フライ／455円（税込500円）〈スープバー付きのカフェプレートランチとキッズプレートも〉
おかわり自由のスープバーが付いたカフェプレートランチにも新メニューが登場。全曜日共通でナッツ入り蒸し鶏サラダが付属する。
◆【木曜日】和風チキンステーキとポテトコロッケ&蒸し鶏サラダ(スープバー付)/637円(税込700円)
チキンステーキとコロッケのボリュームに加え、野菜も摂れるバランスの良いランチ。
◆【金曜日】焼きしゃぶとポテトコロッケ&蒸し鶏サラダ(スープバー付)/637円(税込700円)
旨味が広がる焼きしゃぶを主役に、やさしい味わいのポテトコロッケを組み合わせたメニュー。
◆キッズミートスパゲティプレート(おもちゃ付)/569円(税込625円)※小学生以下対象
ミートスパゲティを中心に、唐揚げ、ポテトフライ、ゼリーを盛り合わせた子ども向けプレート。
【画像を見る】カフェプレートランチ、キッズプレートの画像を見る〈販売概要〉
販売開始:2026年4月1日(水)15時より
対象店舗:ジョイフル全店(一部店舗除く)
※店舗･時間帯により内容･価格が異なる場合あり
※22時〜翌5時は深夜料金10%加算