横澤夏子、“違法ネタ”に言及「今は封印…」 専門家が指摘「これはひどい（笑）」
お笑いタレントの横澤夏子（35）が、31日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』(毎週月〜金 前9:50)に出演。自身のネタが“違法”だと指摘された。
【写真「きゃんわいぃー」長女&次女&三女の忍者修行姿＆横澤夏子の育児あるあるな瞬間
番組で、あす4月1日から導入される自転車の“青切符制度”について特集した。信号無視やながらスマホなど、違反項目は113項目で、16歳以上が対象。反則金は3000円から1万2000円となる。
そんな中、普段から自転車によく乗るという横澤の、“気になるネタ動画”を発見したと紹介した。
自転車の前と後ろの座席、さらに抱っこ紐で背中に、3人の子どもを乗せて走行。横にはリードに繋がれた犬が並走している。あわただしい様子で運転していると、義母から電話がかかってきてスマホで“ながら通話”。あわただしい母親を演じている。
この動画を見た道路交通法に詳しい専門家は「これはひどい（笑）。いくつ違反してると思います？（笑）」と指摘した。
MCのお笑いコンビ・バナナマンの設楽統から「これ、相当違反しているみたいだよ（笑）」と振られると、「ネタのダメ出し！」と笑顔。「今後あのネタ、改良しないと」などとも振られたが「今はやってない（ネタ）。もうやってないです、封印…」と笑顔を見せた。
横澤は、2017年に一般男性と結婚。20年2月に長女、21年10月に次女、23年6月に三女を出産した。
【写真「きゃんわいぃー」長女&次女&三女の忍者修行姿＆横澤夏子の育児あるあるな瞬間
番組で、あす4月1日から導入される自転車の“青切符制度”について特集した。信号無視やながらスマホなど、違反項目は113項目で、16歳以上が対象。反則金は3000円から1万2000円となる。
そんな中、普段から自転車によく乗るという横澤の、“気になるネタ動画”を発見したと紹介した。
この動画を見た道路交通法に詳しい専門家は「これはひどい（笑）。いくつ違反してると思います？（笑）」と指摘した。
MCのお笑いコンビ・バナナマンの設楽統から「これ、相当違反しているみたいだよ（笑）」と振られると、「ネタのダメ出し！」と笑顔。「今後あのネタ、改良しないと」などとも振られたが「今はやってない（ネタ）。もうやってないです、封印…」と笑顔を見せた。
横澤は、2017年に一般男性と結婚。20年2月に長女、21年10月に次女、23年6月に三女を出産した。