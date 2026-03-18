藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。3月17日（火）の同番組にゲストとして、ともさかりえが出演した。20年以上前にともさかは、妊娠したことを誰にも相談できないまま、主演ドラマの撮影に挑んだそうで…。【映像】ともさかりえ、実は自宅出産だった「切ってもなんでもいいから…」壮絶体験を語るともさかは23歳で結婚し、25歳で息子を出産するも29歳で離婚。3度の結婚を経験し、シングル