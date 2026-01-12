アーティストのちゃんみなが、SNSで大きな反響を呼んだ自身の結婚式の裏側や、多忙を極めた準備期間中にスタッフへ激怒したエピソードを明かした。【動画】ちゃんみな、SNSで話題になった結婚式の様子（複数カットあり）『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に"ママの本音"を話すトークバラエティ。1月6日の放送回には、2024年7月に韓国のラッパー・ASH ISLANDと結婚し、同年11月に