「Number_i」人気が逆効果に？「TOBE合同コン」で”会場が埋まらないのでは“と心配の声

「Number_i」人気が逆効果？

滝沢秀明氏（44）が代表を務め、三宅健（46）、北山宏光（40）、『Number_i』らが在籍する芸能事務所・TOBE。所属アーティストが勢揃いするコンサート『to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜』は４〜５月にかけて愛知県と北海道で行われるが、一部で「会場は埋まるのか」といった心配の声が出ているという。

TOBEは’23年３月に始動。その後は三宅、北山、『King & Prince』の元メンバー・平野紫耀（29）、岸優太（30）、神宮寺勇太（28）や、元ジュニアの面々らが続々と合流していった。精鋭が揃った同事務所は、’24年３月14日〜17日に東京ドームで初の合同コンサート『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜』を開催。２度目となる昨年は、東京ドーム（3月6日・7日）に加えて京セラドーム大阪（４月６日・７日）でも公演を実施していた。

そして今年は、４月20日〜22日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、５月16日〜17日に北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）での開催が決定。３回目にして初めて東京公演がなく、珍しい２個所だったこともあり、日程が明らかになった際はTOBEのファンの間で驚きの声が漏れていた。

３月上旬、各ファンクラブ会員向けのチケットの当落発表が終わると、SNS上には「『一緒に行こう』と言っていた友達がみんな見事に当たっていた」「重複当選していて困った。TOBEの合同コンは行かない人が多いのかな」と、困惑気味のコメントが相次いだ。

「北海道は土日開催ですが、愛知の３日間は平日（月〜水）の午後６時開演で、遠征をするファンにとっては厳しいスケジュールでしょう。SNS上の書き込みを見ると、友人と同じ公演に複数当選してしまったため、チケット代を入金せずに“流す”（当選権利を放棄する）という決断をしたファンも少なくなかったようです。

なお、今公演は事前に来場者の顔写真を登録する『顔認証』での入場となり、同行者がいる場合は代表者（チケット申込人）だけでなく、同行者も指定期間内に顔写真を登録する必要があります」（芸能ライター）

「Number_i」のファンミが原因？

そんな中、TOBEは３月16日に「TOBE ID会員チケット受付」についてSNSで告知。一般発売に先駆け、無料の「TOBE ID」に登録している人がチケットを申し込めるチャンスがあると発表した（受付期間は17日〜22日）。さらに、同中旬頃から最初のファンクラブ募集で落選した一部会員に向けて、“復活当選”を知らせる通知が届いていたという。

また、このほかに一般発売分のチケットは、28日午前10時に販売がスタートした（予定枚数に達し次第、販売終了）。TOBEの公式サイトによると、チケット販売サービス・ローソンチケットでは愛知・北海道公演の両方を取り扱っており、チケットぴあ、e+（イープラス）、CNプレイガイド、ticket boardは北海道公演だけが対象のようだ。

「一般発売よりも先に、北海道公演は３月20日午後12時よりCNプレイガイドなどで先着先行（一般発売前に先着順でチケットを発売する方式）が始まっていました。愛知はローソンチケットで先行発売されていたものの、いずれも受付は24日午後10時までで締め切られています。

中でも、集客が不安視されているのは、北海道公演。TOBE側も宣伝に力を入れているのか、23日頃から札幌市・大通駅の地下街に『to HEROes』の巨大広告が出ていると、ファンの間で話題になっています。また、同20日付の北海道新聞にも公演の開催を告知する広告が載っていて、CNプレイガイドでの先行、一般発売の情報が記載されていたそうです」（前出・同）

各ファンクラブでのチケット申し込み終了後に「TOBE ID会員チケット受付」などの機会を設けたのは『to HEROes』３回目にして初の試み。ネット上のファンからは、

<『to HEROes』は日程と会場的にも重複と流しが相当あったんだろうな。席が埋まってほしい>

<今回ばかりは、TOBEにちょっと興味のある人たちが一般チケットで入りそう。ガラガラは悲しいから、それも良いと思う>

<自分は愛知公演に行くけど、当たってない日の公演も一般でチケットを購入して行こうと思う。ガラガラのドーム、見せたくない>

<今回の『to HEROes』は一般にもチケットが販売されることになって良かったなと思う。TOBEアーティストの魅力が世間に伝わるといいな>

と肯定的な意見が上がるなど、より多くの人が会場に来られることを願っている。

一方、出演者の中で最も多くのファンを抱えているのがNumber_iだ。彼らは今年の夏に、初のファンミーティングを行うと発表しているが……。

「『to HEROes』は合同コンサートとあって、単独公演よりはどうしても各アーティストの出演時間が少なくなります。Number_iファンの中には、この先に控えているファンミーティングに勝負をかけたいがために、『to HEROes』の申し込みを控えた人もいるとか」（前出・ライター）

そんな背景もあり、TOBEは３月13日に「ファンクラブチケットに関するお知らせ」を公式サイトに掲載。『to HEROes』の申し込み有無や抽選結果が“今後の各アーティスト公演の抽選に与える影響”に関して、「抽選は公演ごとに行っております。特定の公演の申込み有無や抽選結果が、次回以降の抽選に影響することはございません」と、説明した。

「Number_iのファンミーティングについて明言したわけではないものの、要は今後の募集にあたっても、彼らのファンに安心して『to HEROes』のチケットに申し込んでほしい……というメッセージだったのでは」（同）

なお、前述の通り『to HEROes』チケットの一般発売分は３月28日より販売開始となったが、愛知・北海道ともに“即完売”にはなっておらず、30日午後１時時点でもそれぞれ購入可能となっている。果たして、『to HEROes』の愛知と北海道公演は“空席祭り”にならずに済むのか……!?