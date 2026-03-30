【クックパッドで人気】黄金比タレが簡単＆ウマい！5分で完成「豚の生姜焼き」を作ってみた

2月に人気だった「豚の生姜焼き」を作ってみた

クックパッドニュースでは、料理に関するさまざまなテーマの記事を配信しています。多くの記事のなかで、2026年2月によく読まれていた、『タレの黄金比あり！5分で完成「豚の生姜焼き」』の記事でご紹介したレシピを実際に作ってみました！





家にある調味料で作れるシンプルな味つけで、忙しい日にも迷わず作れるスピードレシピです。

小麦粉をまぶしてたれをからみやすく

1. 醤油・砂糖・酒を1：1：1の割合でボウルに合わせ、生姜のすりおろしを加えて混ぜ合わせておきます。





2. しょうが焼き用の豚肉の両面に塩こしょうをし、小麦粉を薄くまぶします。肉が丸まるのが気になる場合は、この段階でスジに切り目を入れておくといいでしょう。





3. フライパンに油を熱し、豚肉を並べて両面に焼き色がつくまで焼きましょう。





4. 準備しておいたたれを肉の上からかけ、フライパンを揺らしながら全体に絡めます。





5. 水分が飛んでたれにとろみがついたら完成です。焦げないよう、仕上げは手早く行ってくださいね。





千切りキャベツやトマトを添えれば、ボリュームたっぷりの生姜焼きプレートのできあがりです。

醤油の香ばしい香りが食欲をそそる！





フライパンからただよう醤油の香ばしい香りに、思わず食欲がかき立てられます。





砂糖のコクがしっかり効いた甘辛い味つけに、すりおろし生姜のキリッとした刺激がよく合います。ご飯がどんどん進んでしまう、やみつきの味わいです！

加熱時間が短いので豚肉に火が通り過ぎることなく、食感はとてもやわらか。付け合わせのサラダとの相性もよく、1皿で肉と野菜がバランスよくとれるのも嬉しいポイントです。

実際に作ってみて、気づいたポイント

たれはよく混ぜて砂糖を溶かしておくこと、そして豚肉に薄力粉をはたいておくことで、味つけがしやすく、肉に味がよくなじみます。

また、たれを加えたあとはフライパンを揺らして全体に絡めることで、味が均一にまとまります。焦げないように注意しながら、手早くたれを煮詰めるのがポイントです。

覚えやすい比率で、もう味つけに迷わない！

3種類の調味料をすべて同じ分量で合わせるだけなので、調理の時間がなかなか取れないときでも、味つけに迷うことがありません。

ご飯の上に乗せて丼にしたり、お弁当のおかずにしたりと、いろいろな食べ方ができるのも魅力です。

「お肉が柔らかくておいしい」「とろっとしたタレがよく絡んでおいしい」など、550件以上の感動のつくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）が届いている人気レシピ。忙しい毎日の心強い味方として、ぜひ作ってみてください。

（TEXT：菱路子）