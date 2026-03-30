トヨタ「ヴォクシー」まもなくマイチェン!?

トヨタのミドルサイズミニバンとして絶大な人気を誇る「ヴォクシー」は、2022年1月の登場から4代目となる現行モデルが販売されています。

兄弟車の「ノア」とともに、このカテゴリーを牽引する存在ですが、その勢いは数字にもはっきりと表れています。

【画像】超カッコいい！ これが「最新型ヴォクシー」です！（30枚）

日本自動車販売協会連合会の調査によれば、2025年の年間登録台数は7万8760台を記録し、乗用車全体のランキングで9位に輝きました。前年比111.5％という数字からも、その好調ぶりがうかがえます。

直近では、2025年9月に一部改良を実施。ボディカラーの整理が行われ、「スパークリングブラックパールクリスタルシャイン」と「マッシブグレー」の2色が廃止されています。

一方で、ホワイト系には「アルファード」と同じ「プラチナホワイトパールマイカ」が新たに採用されました。

機能面でも進化を遂げており、従来はオプションだった「ETC2.0ユニット」や「ブラインドスポットモニター」、「安心降車アシスト」といった安全・利便装備が標準化されています。さらに、「デジタルインナーミラー」が単独で選べるようになるなど、ユーザーの好みに合わせた細かな設定が可能になりました。

グレード構成は、7人乗りの「S-Z」と、7人・8人乗りが選べる「S-G」の2種類で、それぞれにハイブリッド車とガソリン車が用意されています。

そんなヴォクシーですが、2026年春にはさらなる大きな転換点を迎えるようです。詳細な情報は今後発表される見込みですが、ビッグマイナーチェンジが予定されており、ガソリン車が廃止され、ハイブリッド専用モデルへと生まれ変わるとの噂が飛び交っています。

外観のリフレッシュや安全装備のアップデートに加え、内装ではメーターパネルの大型化なども期待されている一方で、このマイナーチェンジを控えて、現在多くの店舗でオーダーストップとなっている状況です。

そして、ヴォクシーのビッグマイナーチェンジについて、SNSでは期待と戸惑いが入り混じった議論が交わされています。

特に大きな衝撃を与えているのがガソリン車の廃止というニュースで、「ついにヴォクシーもハイブリッド専用になるのか」という驚きの声とともに、「初期費用を抑えたいからガソリン車が良かったのに」「走行距離が短い自分にはガソリン車で十分だった」と、選択肢が狭まることを惜しむ意見が目立ちます。

それに対して、時代の流れを汲み取った進化として「燃費も良くなるだろうし、静粛性が上がるなら大歓迎」と前向きに捉える人も多く、現行モデルの駆け込み需要と新型待ちの間で揺れる様子がうかがえます。

また、デザインの刷新についても、「今のギラギラ顔がどう変わるのか楽しみ」という期待がある一方で、現行モデルの強い個性を愛するファンからは「変に大人しくならないでほしい」と願う切実な書き込みも見られました。

内装のアップデートに関しても関心が高く、「12.3インチのメーターパネルは嬉しい」「ナビの画面がもっと大きくなるなら待ちたい」といった、先進装備の充実に期待を寄せる声が根強いようです。

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デザインを重視する若い層からも熱い視線を集めるヴォクシーが、ハイブリッド専用車としてどのような進化を遂げるのか、今後の動向から目が離せません。