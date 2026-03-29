わんことにゃんこの仲睦まじいワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4万3000回再生を突破し、「ずっと見ていられる」「なんやこの可愛い生き物たちは…」「幸せの無駄がないシーンw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子猫が元保護犬のしっぽを『おもちゃと勘違いした』結果…可愛すぎて笑っちゃう『平和な光景』】

保護犬が尻尾を振っていたら…

TikTokアカウント「shizurdpcsf」の投稿主さんは、元保護犬との穏やかな暮らしを紹介しています。この日、投稿主さんに向かって何かを訴えかけていたというわんこ。期待で満ち溢れていたのか、尻尾をフリフリ振っていたそうです。そんなとき、背後にやってきたのは…。

家にやってきたばかりの子猫さん！遊び盛りの子猫さんは、わんこの尻尾をおもちゃと勘違いしたのか、捕まえようと奮闘していたのです。一丁前に勢いをつけて尻尾をキャッチしたかと思うと、ぎゅっと掴んで大喜び。遠くから狙いを定めるようにチョンチョンつついてみたり、完全におもちゃにしてしまっていたのでした。

元保護犬さんの優しさ

尻尾を捕まえられたり、つつかれたり…。そんな扱いを受けても、わんこが気にする素振りはなかったといいます。わんこの視線はずっと投稿主さんに向けられており、子猫のいたずらに気付いていなかったのかもしれません。

実は、わんこは子猫さんのことをとても大切にしているそう。普段から親のようにお世話をするなど、先輩として優しく受け止めているのだとか。わんことにゃんこの微笑ましい光景は、見ているだけで幸せをもらえるほど…♡種を超えた絆に、思わず感動してしまいますね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「よくできたコントだ」「わんこの優しさが伝わってきます」「犬猫同時に飼うと幸せだよね」など沢山の反響がありました。

甲斐甲斐しい姿にホッコリ

別の日には、わんこが子猫さんをぎゅっと抱きしめる瞬間も紹介されていました。ときおりペロリと舐めて、子猫さんの遊び相手になっている様子だったといいます。

そこへやってきたのは、もう1匹のわんこ！実は、投稿主さんの家には2匹のわんこがいるのですが、どちらも子猫さんに優しく接しているそうです。優しいわんこたちに守られて、子猫さんもスクスク成長することでしょう！

TikTokアカウント「shizurdpcsf」には、わんこ＆にゃんこの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shizurdpcsf」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。