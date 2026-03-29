ダウンタウン浜田雅功（62）が、28日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル」（午後6時30分）に出演。中丸雄一にズバッと斬り込んだ。

一流品を見極める「格付け」正月特番に対し、今回は芸能人たちが「基本的なこと」「正解して当たり前のこと」を問うチェックに挑む。

中丸はNEWS小山慶一郎、お笑いコンビの見取り図とともに「チーム芸人と小山と中丸」として出演。オープニングで紹介されると、浜田から「中丸ええの？出てええの？」と直球質問を受けた。

24年8月に週刊文春にスキャンダルが報じられ、昨年1月に活動再開を発表。浜田の質問に戸惑いつつ「あの〜そう…大丈夫みたいで、す。とは聞いてます」とドギマギしながら答えて笑いを誘うと、同じくスキャンダル経験者の小山が「僕もひっくるめて、俺らって1個そういうカテゴリ？」と自虐で笑わせた。

基本的なことを問うチェックが題材となる今回の特番について、盛山晋太郎が「僕らが一番分かってますから。下積みも一番長かったですから」と自信をみせると、小山は「ただ我々もどん底見てますから」と張り合っていた。