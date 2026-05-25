お笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこ（47）が24日に放送された日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」（日曜後11・25）に出演。吉本興業に所属する以前に通っていたセミナーを明かした。今回は「第1回ガキの使いやあらへんで!チキチキガキキャラGO〜!!」と題して放送された。同企画はガキの使いで誕生したキャラクターのカードを作成し、得点はレア度に応じて10〜100ポイント。「浜田・田中チーム」と「方正・遠