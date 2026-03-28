絢香が、TBS系情報バラエティ番組『王様のブランチ』放送30周年となる4月からの新テーマソングに新曲「OK! GO!」が決定したことを発表した。

本楽曲は、番組のために書き下ろされた楽曲で、すべてを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められた作品だという。絢香による新テーマソング「OK! GO!」は、4月4日の生放送からオンエアされる。

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◾️絢香 コメント

今年、デビュー20周年という大きな節目を迎えました！

長く歩んできましたが、私自身、今でも「もっとこうしたい！」「次は何に挑戦しよう？」と、心地よい刺激の中で試行錯誤する毎日を楽しんでいます。

何歳になっても、キャリアを重ねても、新しい自分に出会おうと奮闘する時間は、きっと誰にとっても等しく輝いているはず。

新曲『OK! GO!』には、そんな「自分を更新し続けるエネルギー」をぎゅっと詰め込みました！

誰かと比べるためではなく、昨日の自分をちょっとだけ超えていく。

「まだまだ行ける！」「もっと成長できる！」

そんな自分への期待を信じる気持ちが、この曲のエンジンになっています。

完璧な道じゃなくてもいい。少し遠回りをしたっていい。

どんな瞬間も「ここからまた始めよう！」と、自分を肯定してあげられる強さを。

そんな願いを込めて書き下ろしました。

土曜日の朝、この曲が皆さんの背中を優しく、時に力強く押すハッピーなエールになれたら嬉しいです。

肩の力を抜いて、最高の週末へみんなで一緒に！ OK! GO!

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◾️プロデューサー・荻谷尚史 コメント

4月で30周年を迎える『王様のブランチ』のために、絢香さんが「OK! GO!」を書き下ろしてくださいました。

絢香さんも今年20周年を迎えられたとのことで番組とのご縁も感じており、大切な節目にこのようなコラボができたことをうれしく思っています。

「OK! GO!」は軽やかなメロディと力強いビート、そして背中を押してくれるような歌詞が印象的な楽曲です。

そこに絢香さんのパワフルな歌声が相まって「もっと行ける！」と応援されているようで、聴く人の気持ちを前向きにしてくれます。

そんな絢香さんのテーマソングとともに、週末をポジティブな気持ちで過ごせるような『王様のブランチ』をお届けしていきたいです！

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また絢香は、20周年記念企画として、アリーナ公演を含む全国ツアー＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞の開催や、5月9日に行う地元・大阪でのフリーライブ、2026年秋にはベストアルバムの発売も控えている。さらに、20週連続でライブ映像を公開する「絢香 20th ANNIVERSARY “20 Live Videos” Premiere on YouTube」も開催中だ。

なお、全国ツアーのチケットはローチケ最速先行受付が4月1日12時よりスタートする。

◾️＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞ 2026年

9/18（金）開場17:30 / 開演18:30 【東京】府中の森芸術劇場 どりーむホール

9/21（月・祝）開場16:00 / 開演17:00 【宮城】仙台サンプラザホール

9/23（水・祝）開場16:00 / 開演17:00 【石川】本多の森 北電ホール

9/26（土）開場16:00 / 開演17:00 【福岡】福岡サンパレス ホテル&ホール

9/27（日）開場16:00 / 開演17:00 【熊本】熊本城ホール メインホール

10/3（土）開場16:00 / 開演17:00 【岡山】倉敷市民会館

10/4（日）開場16:00 / 開演17:00 【広島】呉信用金庫ホール

10/11（日）開場16:00 / 開演17:00 【長野】ホクト文化ホール 大ホール

10/12（月・祝）開場17:00 / 開演18:00 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

10/17（土）開場16:00 / 開演17:00 【高知】新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール)・オレンジホール

10/18（日）開場16:00 / 開演17:00 【香川】レクザムホール

10/25（日）開場16:00 / 開演17:00 【大阪】大阪城ホール

10/31（土）開場16:00 / 開演17:00 【大分】大分iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ

11/1（日）開場16:00 / 開演17:00 【宮崎】延岡総合文化センター

11/7（土）開場16:00 / 開演17:00 【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru

11/14（土）開場16:00 / 開演17:00 【山口】周南市文化会館

11/15（日）開場16:00 / 開演17:00 【島根】島根県芸術文化センター「グラントワ」いわみ芸術劇場

11/22（日）開場16:00 / 開演17:00 【兵庫】アクリエひめじ 大ホール

11/23（月・祝）開場16:00 / 開演17:00 【京都】ロームシアター京都 メインホール

11/29（日）開場16:00 / 開演17:00 【東京】日本武道館 ▼席種・チケット料金

・ホール公演：全席指定 9,900円（税込）

・アリーナ公演 ＜※対象公演：10/25(日) 大阪・大阪城ホール、11/29(日) 東京・日本武道館＞：S席 11,000円（税込）/ A席 9,900円（税込） ▼ローチケ最速先行

受付期間：4/1（水）12:00〜

URL：https://l-tike.com/ayaka/ ※チケット先行情報、注意事項はサイトをご確認ください。

◾️＜絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE＞ 開催日程：2026年5月9日（土） 大阪某所

※観覧無料

※イベント詳細は改めて発表。

◾️『20th ANNIVERSARY BEST ALBUM』

2026年秋発売 ◆収録楽曲リクエスト投票開始

ベストアルバム収録のディスク1枚はファンの皆様から収録曲のリクエストをもとに決定。リクエスト曲とともに思い出・エピソードも受付中。投票結果やアルバム発売（タイトル・発売日など）についての詳細は後日発表。 投票期間：3月31日（火）23:59迄

投票回数 / リクエスト曲数：お一人様1回 / 最大3曲まで

投票サイト：https://forms.gle/Z3kxbgQd9TE7eKN27

※注意事項は投票サイトをご確認ください。

◾️「絢香 20th ANNIVERSARY “20 Live Videos” Premiere on YouTube」 絢香がセレクトしたライブ映像を20週連続で毎週日曜日20:00にプレミア公開。2月15日以降は、毎週どのライブ映像になるかは公開当週の金曜日20:00頃に発表予定。

開催チャンネル：https://www.youtube.com/@Ayakamv

開催期間：2026年2月8日（日）〜6月21日（日） 第1弾プレミア公開：2026年2月8日（日）20:00

絢香 / はじまりのとき（絢香 LIVE TOUR 2012 “The beginning”〜はじまりのとき〜） https://youtu.be/PswB262ql48 ※アーカイブは2027年1月31日までを予定しております。

※ライブ映像ショートverは絢香公式TikTokやInstagramなどSNSでも公開予定です。

※公開日時が変更となる可能性がございます。