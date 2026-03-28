【前後編の後編/前編からの続き】

3月16日に沖縄県名護市辺野古沖で、同志社国際高校の生徒ら21人が乗船していた2隻の小型船が転覆し、同校に通う17歳の女子生徒と、「不屈」の船長の金井創さん（71）が亡くなった事故。次々とずさんな運用体制が露見する中、渦中の当事者が初めて重い口を開き、胸の内を吐き出した。

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【写真を見る】スナックで泥酔する姿も 平和丸の船長

前編では、事故を起こした船を運用していたヘリ基地反対協議会（以下、反対協）に対する、地元市議や地元住民らによる不満の声を紹介した。

目下、事故を巡っては、海上保安本部が業務上過失致死傷などの疑いで捜査をしている。とりわけ注目されるのが、女子生徒が乗っていた平和丸の船長である。

転覆した移設抗議船「不屈」の曳航に向け、ダイバーが準備を進めていた

「40代後半の船長は、本島北部の今帰仁村（なきじんそん）出身。大学卒業後、家業の農家を継いでいましたが、4年前に日本共産党から村議選に出馬したこともある。辺野古での抗議活動には10年ほど前から参加しています」（地元紙記者）

実際、22日に行われた実況見分にも船長は立ち会っていた。このとき、取材陣の呼びかけに応じることはなかった。

「死人を起こして聞いた方がいいよ」

しかしその日の夜、彼は思いがけない場所に姿を現した。名護市内のスナックである。店内では、グラスを手にカウンターに突っ伏して、かなり酔いが回っているかに見える。かと思えば、顔を上げて冗談を飛ばしてもみせる。彼はいま、何を考えているのだろうか。

玉城デニー知事

店を後にした船長を直撃すると、

「やめとけって。俺は飲んでるんだから」

そう声を荒らげる。続けて記者が質問を重ねると、“つらいから飲んだんだ”という船長は、次のように怒声で応じた。

――なぜ波浪注意報が出ていたのに出航したのですか？

「ずっと波浪注意報は出てるんだよ。3カ月ずっと出てる。これ、出したらダメなわけ？ 穏やかだし。俺が決めたんじゃないよ」

――金井船長が決めたのですか？

「うん。あの人の判断だから。俺がどうのこうのじゃない。担当はあの人。俺は決める権利ない。（反対協の）海上行動だったら、これはちょっとやばいんじゃないかって一言、言えるかもしれないけど。金井さんの判断」

――会見では反対協の海上チームと言っていましたが。

「だから海上チームと違うって。金井さんから聞いたわけ？ 死人から？ 死人を起こして聞いた方がいいよ。金井さんを起こして聞いた方がいいよ」

――ではあの会見は何だったのですか？

「あれが間違ってたんだよ。早過ぎだろ。じゃあ、何か情報を得ましたか？ 何もしゃべれてないだろ。曖昧じゃない？ 何も言ってないよ」

「俺がもらってるって言いたいわけ？ 欲しいよ！ 俺は」

――反対協の活動ではなく、金井船長個人の活動なのですか？

「金井さんが持ってきた情報だから。“誰かいないか”って言ってきたから、俺が引き受けただけであって」

――ボランティアでやっていたのですか？

「ボランティアでやったら悪いのか？」

――報酬は払われるのですか？

「払われてるわけないだろ。本当にゼロ。俺がもらってるって言いたいわけ？ 欲しいよ！ 俺は。ボランティアでやって、事故やってんだよ。メガネも新しく替えたよ。1万9000円。事故する前のメガネ、いくらだと思う？ 14万3000円。ひと月分の給料」

そして最後に、

「俺はもうあのとき、死のうと思ったんだから。これ以上、お前に話せない。そっとしておいてよ。時期が来たら言うから」

涙をこぼしてそう声を張り上げたのだった。

「僕らは本当に平和を願って……」

反対協の共同代表である仲村善幸氏は、事故についてこう述べる。

「亡くなられた高校生に対しては“ごめんなさい”を言う資格も僕はないと思ってまして……。僕らは本当に平和を願って……。だから命の大切さを考えたい。そうしないと、戦争につながるものに反対してきた意味がないと思うんです。事故を引き起こしてしまった当事者の一人として、運動の在り方を僕はずっと考えていかなければならない」

今後の海上行動については、

「何かが解決すればやります、ということは言ってはならないです。そんな安易なことを言うのは、これはもう平和運動をできる人じゃないと思っています」

事故後、反対協を含むオール沖縄の首領である玉城デニー知事（66）は、28日に行う予定だった秋の県知事選への立候補表明を延期。オール沖縄にとっても、取り返しのつかない事故になったのは間違いない。

前編では、反対協に対する、地元市議や地元住民らによる不満の声を紹介している。

「週刊新潮」2026年4月2日号 掲載