2026年3月27日（金） MLB マリナーズ vs ガーディアンズ 試合結果
開催：2026.3.27
会場：Ｔモバイル・パーク
結果：[マリナーズ] 4 - 6 [ガーディアンズ]
MLBの試合が27日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとガーディアンズが対戦した。
マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。
1回表、2番 チェイス・デローター 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 SEA 0-1 CLE
1回裏、1番 ブレンダン・ドノバン 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 1-1 CLE
2回裏、7番 ドミニク・カンゾーン 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 2-1 CLE
5回表、9番 ブラヤン・ロッキオ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 SEA 2-3 CLE
5回裏、6番 ルーカス・レイリー 初球を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 3-3 CLE
7回表、3番 ホセ・ラミレス 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 SEA 3-5 CLE
7回裏、7番 ドミニク・カンゾーン 初球を打ってセンターへのホームランでマリナーズ得点 SEA 4-5 CLE
9回表、2番 チェイス・デローター 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 SEA 4-6 CLE
試合は4対6でガーディアンズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はガーディアンズのコナー・ブログドンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマリナーズのゲーブ・スパイアーで、ここまで0勝1敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
ここまでマリナーズは0勝1敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方ガーディアンズは1勝0敗で（ア・リーグ）中地区1位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-27 14:02:34 更新