開催：2026.3.27

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 4 - 6 [ガーディアンズ]

MLBの試合が27日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとガーディアンズが対戦した。

マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。

1回表、2番 チェイス・デローター 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 SEA 0-1 CLE

1回裏、1番 ブレンダン・ドノバン 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 1-1 CLE

2回裏、7番 ドミニク・カンゾーン 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 2-1 CLE

5回表、9番 ブラヤン・ロッキオ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 SEA 2-3 CLE

5回裏、6番 ルーカス・レイリー 初球を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 3-3 CLE

7回表、3番 ホセ・ラミレス 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 SEA 3-5 CLE

7回裏、7番 ドミニク・カンゾーン 初球を打ってセンターへのホームランでマリナーズ得点 SEA 4-5 CLE

9回表、2番 チェイス・デローター 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 SEA 4-6 CLE

試合は4対6でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのコナー・ブログドンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマリナーズのゲーブ・スパイアーで、ここまで0勝1敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでマリナーズは0勝1敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方ガーディアンズは1勝0敗で（ア・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-27 14:02:34 更新