DISH//の新曲「ヒーロー」が濱田岳主演ドラマ『刑事、ふりだしに戻る』主題歌に決定！「弱さを肯定することで歩める道がある」（北村匠海）
DISH//の新曲「ヒーロー」が、4月17日より放送がスタートする濱田岳主演のテレ東ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』の主題歌に決定した。
■「ヒーロー」は、DISH//の6thフルアルバム『aRange』に収録
濱田岳が人生2周目の“モブキャラ”刑事を演じるドラマ『刑事、ふりだしに戻る』。
山梨県警古田署の刑事・百武誠（濱田岳）は、その影の薄さから通称「モブさん」と呼ばれている。10年前に最愛の恋人・美咲（石井杏奈）を事件で亡くして以来、出世街道を突き進む同僚・吉岡（鈴木伸之）を横目に、冴えない日々を送っていた。
そんなある日、凶悪犯を追い詰めた現場で、誠はあえなく撃たれてしまう。しかし、次に目を覚ますと、そこは10年前の2016年だった！ この先に起こる出来事をすでに知る誠は、10年分の経験を武器に、今度こそ最愛の彼女を守り、自らの運命を変えるべく奔走する。2度目の人生、果たして彼は「人生の主人公」になれるのか――？
そんな『刑事、ふりだしに戻る』の主題歌が、DISH//が4月1日にリリースする6thフルアルバム『aRange』に収録される新曲「ヒーロー」に決定。
主人公の誠が、恋人である美咲の命を救おうと大奮闘する姿を連想させる歌詞が印象的な、前向きで勢いのある楽曲となっている。
ドラマのメインビジュアルも完成。こちらも要チェックだ。
■北村匠海（DISH//）コメント
この作品のストーリーを俯瞰で見た際に感じたことは、弱さを肯定することで歩める道があるということでした。ただ、ヒーローはいつだって誰かを助ける為に猪突猛進で手を差し伸べるけど、そのヒーローが辛い時、誰がその人を助けるの？ と自分に対する疑問も生まれ、僕自身のここ最近感じる孤独感みたいなものと照らし合わせて書きました。
人は間違うこともある、でもその間違いが一生の心の隙間風になることもある、そんな隙間を過去を変えることで未来、現在に染みないように、願う、叶えるドラマだと感じています。少しずつ自分自身の心の隙間に触れていく、その隙間を過去を変えていく中で出会う人が埋めていく。つまり、誰かは誰かのヒーローであって、その誰かも誰かのヒーローであると。
このドラマで、他ではないあなたのためならヒーローになれる。なってみせる。負けないさと泣きながら笑う岳くんの姿がなんだか想像できました。
■番組情報
ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』
4月17日（金）スタート
毎週金曜 21:00～21:54 ※初回は15分拡大
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
配信：各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信
原作：MANGAmuse・テレビ東京『初恋リバース～刑事、ふりだしに戻る～』（テレビ東京・MUSECREATIVESTUDIO・SORAJIMA刊）
主演：濱田岳
出演：石井杏奈 鈴木伸之／戸田恵子・池内博之／塚本高史 板谷由夏 生瀬勝久
脚本：吉田康弘
監督：佐藤竜憲 平波亘 小沼雄一
(C)「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会
■関連リンク
『刑事、ふりだしに戻る』番組サイト
https://www.tv-tokyo.co.jp/furideka/
DISH// OFFICIAL SITE
https://dish-web.com/