DISH//の新曲「ヒーロー」が濱田岳主演ドラマ『刑事、ふりだしに戻る』主題歌に決定！「弱さを肯定することで歩める道がある」（北村匠海）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DISH//の新曲「ヒーロー」が、4月17日より放送がスタートする濱田岳主演のテレ東ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』の主題歌に決定した。

■「ヒーロー」は、DISH//の6thフルアルバム『aRange』に収録

濱田岳が人生2周目の“モブキャラ”刑事を演じるドラマ『刑事、ふりだしに戻る』。

山梨県警古田署の刑事・百武誠（濱田岳）は、その影の薄さから通称「モブさん」と呼ばれている。10年前に最愛の恋人・美咲（石井杏奈）を事件で亡くして以来、出世街道を突き進む同僚・吉岡（鈴木伸之）を横目に、冴えない日々を送っていた。

そんなある日、凶悪犯を追い詰めた現場で、誠はあえなく撃たれてしまう。しかし、次に目を覚ますと、そこは10年前の2016年だった！ この先に起こる出来事をすでに知る誠は、10年分の経験を武器に、今度こそ最愛の彼女を守り、自らの運命を変えるべく奔走する。2度目の人生、果たして彼は「人生の主人公」になれるのか――？

そんな『刑事、ふりだしに戻る』の主題歌が、DISH//が4月1日にリリースする6thフルアルバム『aRange』に収録される新曲「ヒーロー」に決定。

主人公の誠が、恋人である美咲の命を救おうと大奮闘する姿を連想させる歌詞が印象的な、前向きで勢いのある楽曲となっている。

ドラマのメインビジュアルも完成。こちらも要チェックだ。

■北村匠海（DISH//）コメント