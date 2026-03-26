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この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2020年3月、「あなたのiPadがトラックパッド対応になる｢iPadOS 13.4｣がリリース！」を掲載しました。

iPad用キーボード付きケースがあっても、移動やクリック（タップ）のために画面を触らなければいけなかったiPadが、Magic Keyboardの発売に先駆けてカーソル操作に対応するというニュースでした。

iPadが、よりPC使用の形へ近づいていく一歩となったこのアップデート。現在はApple（アップル）のPCであるMac用のMチップを搭載し、よりPCに近づきながらもタブレットならではのペンシル利用や直感的な操作を両立しています。

外部デバイスを接続して使える興奮が伝わってくる1本でした。

今日の記事：あなたのiPadがトラックパッド対応になる｢iPadOS 13.4｣がリリース！ 掲載日：2020年3月25日 著者：塚本直樹 （以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

大型アップデートきた。

AppleはiPadOS 13.4を正式リリースしました。今回アップデートでは、待望されていたiPadでのカーソル操作に対応します！

また今回は、合わせて／iOS 13.4／tvOS 13.3.1／watchOS 6.2／macOS 10.15.4もリリースされています。

ポインティングデバイス解禁！

Image: Apple

先日の新型｢iPad Pro｣発表とともに発表された、突然のiPadでの“トラックパッド解禁”。一部のユーザーが待望していた、iPadでのポインティングデバイス操作が今回のiPadOSで対応しました。オブジェクトに合わせたカーソル形状の変化、そして複数の指でのジェスチャー操作など、まるでMacのような操作感を実現しています。

具体的な操作感はこちらの先行ハンズオン記事、あるいはYouTubeでのハンズオン動画をご覧ください。

GIF: amito

この新カーソル操作は、最新のiPad ProじゃなくてもOK！ iOS 13.4にアップデートできるすべてのiPadで使用できます。

Magic Keyboardは5月発売

トラックパッドといえば、合わせて使いたいのがこのトラックパッドつきのキーボードケース｢Magic Keyboard｣。新型iPad Proと共に発表された新製品ですが、こちらは5月発売でまだ発売されていません。

Image: Apple

現状カーソル操作に対応しているデバイスは、Magic Mouse、Magic Mouse 2、Magic Trackpad、Magic Trackpad 2、他社製のBluetoothマウスとUSBマウス。なんですが、Magic Trackpad 2では2本指・3本指などジェスチャー操作ができるので、機能をフルに使うならトラックパッドがオススメです。

その他の大きな機能追加としては、iOS 13.4（とiPadOS 13.4）での9つの新しいミー文字ステッカーが追加され、そしてwatchOS 6.2ではApple Watch AppのApp内課金に対応しました。なお今回アップデートは時間がかかることも多い（すでにインストールを押してから30分以上経っている…）ので、帰宅後など余裕があるときに実施しましょう〜。

本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★★★★★ ロストテクノロジー度：★ 再評価度：★★★★

Source: Apple（1, 2, 3, 4, 5）