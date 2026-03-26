あいのり桃、新居に本格サウナ＆水風呂を導入 “夢の注文住宅”に反響「うらやましい」「うわぁ本格的」
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が25日、自身のブログを更新。建築中の新居にサウナルームと水風呂を設置したことを報告した。
【写真】新居に念願のサウナ導入へ…組立中の模様
これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことや、ハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや、子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルームなどを公開し、話題を呼んでいる。
この日、「【注文住宅】サウナ置く部屋と、水風呂設置完了！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「そうそう、念願のサウナルーム!!!!」と喜びながら、完成間近の新居のサウナ部分を公開。サウナ本体は完成後に組み立て予定で、「totonouさんに来てもらって、この部屋の中で組み立ててもらう予定です」と明かした。
使用される木材については、全てエストニアで熱処理されたものを採用しているといい、「熱で木が縮んで隙間ができる」といったトラブルを防ぐ工夫が施されていることも説明。また、現地で仮組みを行ってから日本へ届けられることにも触れ、「パーツが合わないなどの不備やトラブルもないのが安心感」とこだわりを述べた。
さらに床材には、水濡れや滑りに配慮してボロン素材を採用。「タイルの方がかっこよかったけど」と迷いもあったことを明かしつつ、安全性を重視した選択であることをつづった。加えて、“整いスペース”となるミニテラスには水風呂も設置されたと報告。実際に入ってみた様子とともに「ちゃんと肩まで入れる、はず！笑」とユーモアを交えて紹介した。
最後は「はー、楽しみだな」「最近全然サウナ行けてない 入りたくてうずうずしてる…!!!」と心境をつづり、新居完成への期待をにじませた。
この投稿にファンから「素敵」「夢を叶えていく桃ちゃん幸せだね」「サウナルーム完成が楽しみ」「自宅だから、好きな時に好きなだけサウナを楽しめますね！」「完成したら思い存分整ってくださいね♪ 」「整いスペースのテラス気持ち良さそう」「うらやましい」「素晴らしい！」「凄い凄い」「夢の詰め込みハウス！」「もう総合テーマパーク！」「うわぁ本格的」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年5月5日に第1子長男、そのちょうど1年後となる22年5月5日に第2子次男が誕生した。
【写真】新居に念願のサウナ導入へ…組立中の模様
これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことや、ハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや、子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルームなどを公開し、話題を呼んでいる。
使用される木材については、全てエストニアで熱処理されたものを採用しているといい、「熱で木が縮んで隙間ができる」といったトラブルを防ぐ工夫が施されていることも説明。また、現地で仮組みを行ってから日本へ届けられることにも触れ、「パーツが合わないなどの不備やトラブルもないのが安心感」とこだわりを述べた。
さらに床材には、水濡れや滑りに配慮してボロン素材を採用。「タイルの方がかっこよかったけど」と迷いもあったことを明かしつつ、安全性を重視した選択であることをつづった。加えて、“整いスペース”となるミニテラスには水風呂も設置されたと報告。実際に入ってみた様子とともに「ちゃんと肩まで入れる、はず！笑」とユーモアを交えて紹介した。
最後は「はー、楽しみだな」「最近全然サウナ行けてない 入りたくてうずうずしてる…!!!」と心境をつづり、新居完成への期待をにじませた。
この投稿にファンから「素敵」「夢を叶えていく桃ちゃん幸せだね」「サウナルーム完成が楽しみ」「自宅だから、好きな時に好きなだけサウナを楽しめますね！」「完成したら思い存分整ってくださいね♪ 」「整いスペースのテラス気持ち良さそう」「うらやましい」「素晴らしい！」「凄い凄い」「夢の詰め込みハウス！」「もう総合テーマパーク！」「うわぁ本格的」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年5月5日に第1子長男、そのちょうど1年後となる22年5月5日に第2子次男が誕生した。