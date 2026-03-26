日本を代表する司会者・上沼恵美子さんは、現在、夫・真平さん（79）と別居中。週に一度、上沼さん宅を訪れる真平さんと時間を過ごすという。

【画像】当時22歳。夫・真平さんとの結婚会見に出席する上沼恵美子さん（本人提供）

22歳で結婚後、約50年にわたって「見えない家事」をこなしてきた上沼さんが明かす、男女が家事をめぐってすれ違う理由とは？ 『週刊文春WOMAN2026春号』より一部を抜粋し、紹介する。



上沼恵美子さん

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「いつも爪楊枝があると思うなホトトギス」。私は全然使わないんだけど、うちの旦那が爪楊枝をよく使う人なんですよ。だからいつも爪楊枝入れを満杯にしてる。そういう細かいことをいつのまにか誰かがやってくれてるっていうのは、天の声で言わないかんね。「誰が爪楊枝を満杯にしてるかわかってんの？」って言わないかん。だけど、それはもう当たり前のことだという感じでしょ。ずーっともう「どんだけ歯が悪いねん」と思いながら、私は見てますよ。

爪楊枝も、トイレットペーパーも誰かが補充してくれてるって、考えればわかるでしょ。それを当たり前みたいに使いやがってね。もう「やがってね」になるわね。一度ね、便座が冷たかったら「冷たいぞー！」って飛び出してきたことがあるの。飛び出す前に用足してこいと思うんですよ。

今は勝手に便座は温かくなりますけど、昔はカバーつけてたのよ。便座のカバーつけるの嫌やったわぁ。あれ誰やってんの？ それをいつ洗ってる？ 妻が毎日洗って付け替えてるわけ、おしっこ飛んでたら嫌やから。歯磨き粉も誰が買いに行ってる？ あのチューブ一生ある思てんねん。とんでもないわ。ごめんなさい、最初からやかましいね（笑）。

お布団を干したとしましょう。布団を外でパンパン叩いて、部屋に戻してベッドメイキングして、そこまでが家事ですやん。「布団干しといて」言ったら、干しただけじゃあかんのよね。ところが干しただけのように夫は思いよる。「布団なんか干すだけやないか」「俺なんか会社では複雑な仕事してんねんぞ」って。

帰ってきて、自分の定椅子の前に料理が並んでるのがもう当たり前でね。それで熱いものは熱いタイミングで出してるとか、それも見えない家事ですよ。ほんと「うちは吉兆か！」と思うときありましたね。お料理を一品ずつ出すなんてこともやってたんです。今日だってそう。犬の散歩行ってくれたんで、彼が帰ってくるまで食パンも焼かないで、ガチャンって音して帰ってきたな思ったらトースターのスイッチ入れて、シチューの鍋もあたためて。とにかく熱々で食べさせるって癖なんよね。もう損やわ、考えたら。

家事というのは無限にあるんですよ。でも男にとってみたら「そんなもん大して神経使わんやろ」って。神経使わんのやけど、体は使う。そしてややこしい嫌な作業ですね。明日が見えなくなるようなね。しかも労われなくて、褒められることもなく、当たり前に。「ありがとうの反対語は当たり前」って誰かが言うたけど、ほんまやなと思いますね。

主婦としてのプライドがズボラを許さない

そこで戦おう思ったら、トイレットペーパー替えなかったらいいわけですやん。芯だけにしといてやったら。そしたら「おーい」言うて絶対叫びますわ。そういうこと続けていたら分かっていくんでしょうけど、邪魔くさいでしょう、毎日のことやし。

「私は食器の裏まで洗ってるのよ。鍋の裏まで洗ってるのよ。あなた分かってるの？ 幸せもんやね」って自分で言うんもおかしな話で。そうなってくると家事が自分のプライドみたいになってくるでしょうね。主婦としてのプライドがズボラを許さない。

新婚時代、こんなことがありました。旦那の誕生日に、同居してた姑に朝6時半に叩き起こされて。旦那の誕生日だから七草粥を作って祝え、いつもそうしてるっていうの。それで七草粥を二人で作って、旦那はまだ起きてこないから二人きりで食べて。でも、あとで旦那に聞いたら「初めて食べた」って言ってましたね。

昔の主婦のお友達のことも思い出します。おうちに行ったら、トマトくり抜いたのの中にサラダ入れて、ヘタを蓋にしたのが出てきたの。「うちはいつもこうしてます」って顔で。「わあ、奥さんすごい」って3人ぐらいで拍手しとったら子供が帰ってきて「お母さんこれ何？」って。「かわいい、こんなことできるんだね」って。奥さんは「何言ってるの、向こう行ってなさい」。見栄張りたくなんねんな。でも子どもがバラす。誰かがバラす。

ドラマを見てて、「友達の家に遊びに行ったけど、あそこの嫁はんズボラやから鍋の裏黒かったで」「お前はよくやってるんだなあ」「君の値打ちが分かったよ」なんてシーンないでしょう。それ言うてくれたら最高ですけどね、まずないですね。そんなドラマがあったって当たらへん思うわ（笑）。

男性は家事を勘違いしてます

男はそんなやから、家事においてトイレットペーパーが替わってなかったとか、そんなの話にもならない。「灰皿はなんでいつもきれいなんでしょう？」っていうクイズを出したこともないしね。そう、クイズ出したくなるな、「誰がいつもトイレットペーパーを補充してるんでしょう？」って。

男性は家事を勘違いしてます。嫁はんはええな、気楽でな、気も遣わんと家でぼさーっとしてんのやろと思ってるんで。とんでもないわ。男は5時で会社終わりやんか。奥さんは寝るまで終わりがないやん。最後のしまい湯に入って、風呂まで洗って出てきたりするやん。そんなこと思うとね、家事が一番しんどいかわからんな。褒められない、労われることはない。当たり前にされて流される。そやねんけど毎日のことです。割に合わんなあ。

夫婦は40年が限界やと思ってるんですよ

そんなことが何十年も続けば、夫源病になって「別れたいわ」と思うんですよね。どこかで積もってきてるわけ。この人はあそこで労ってくれなかったな、慰めてくれなかったな……年取ったらそんなんがブワーッときますよ。ほんまきます。私きました。私、夫婦は40年が限界やと思ってるんですよ。結婚して40年のとき帯状疱疹が出て、なんじゃこりゃと思いましたよ。あとは、めまい。心は乗り切ろう、頑張れって言うてるんだけど、夫が前通ったらふわふわふわーって頭回り出すんですよ。

だからね、理想は結婚40年過ぎたら別居。どっちもまだ元気だったら。うち来年金婚式、50年、ぞっとするわ。みんな「素晴らしい」って言うけど、「もうお気の毒」って言うてください。ご愁傷様ですよ。働かんと年金でゴルフに行ってるおっさんを見つめてるわけですよ。私の買ったマンションに住みやがってね、タダで。そんなん見てて「おめでとう、50年」ってよう言わんわ。

健康体であるならば、歳70過ぎてようがなんであろうが、40年で別居すべしっていう法律作ってもらいたい。平均寿命延ばすだけ延ばして、鼻膨らまして「ええ国やろ」って言うなと思うんですよ。別居すっ飛ばして離婚でもええわ。もう子供も仕上がってるしね、犬は私に懐いてるし、もういらんのよ。夫といる意味がない。あれ、テーマ変わってきてるやん（笑）。

「ポトフ作ってやるよ」と言われたが…

今うちは別居して、だったら旦那さんの家事力上がったんちゃいます？ って思うでしょ。確かにポトフは作れるようにはなりました。だけど1回食べてみてくださいと言いたい。

この間白浜の別荘で「ポトフ作ってやるよ」って。これだけ長年作ってんねんからさぞうまいんやろなと思ったけど、一口食べて「なんじゃこりゃ？」と思いました。ジャガイモ、ニンジン、硬い。味付けまでいってない。夫も「あ、ニンジン硬いな。なんで？」っていうの。なんでってあんたが作ったんやろ。「それは煮足りないからでしょ」って言ったら「いやいつもだったら軟らかい」って言うの。意味わからん。なんや、白浜のニンジンは硬いんかいな。やっぱりちゃんと根本を学んでないからダメね。ムカッとしました。

うどんすき作る言うて作り出した時もね、見てたらエノキダケの下を切らないで、そのままバッと入れたんです。案の定お湯にいろいろ浮いてきて。「あかんやん、ここ切らんと」って言うたら「いいじゃん、食べれる、食べれる」。そんな次元です。それはうちの旦那だけじゃないですよ。旦那の友達ほとんどそんなんです。

※上沼さんが家事をラクにする方法や、家事に対するモヤモヤの晴らし方について語った記事全文は、『週刊文春WOMAN2026春号』で読むことができます。

（西澤 千央／週刊文春WOMAN 2026春号）