フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。歌手でタレントのあのが、タレント鈴木紗理奈に対する発言をめぐるトラブルの末、冠番組テレビ朝日系「あのちゃんねる」の降板宣言をした件について、私見を述べた。古舘は「あのちゃんさあ、俺を見習いなさいよ」と切り出した。そして「そりゃあいろいろ制作（側）とも話をしてて“こういうの辞めよう、もう辛い…いくらキャラとはいえ”とか、“