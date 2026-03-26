トランプの「無茶ぶり」におびえ、ガソリン価格は日本の約4倍に爆上がり…中東紛争が中国経済に与える大打撃

米中首脳会談延期に安堵のワケ

3月末に予定されていた米中首脳会談の開催が延期となり、日程は流動的になっている。

米政治専門サイトのポリティコは3月22日、「米国はイランでの戦争が収束するまで首脳会談の日程を再設定しない方針を中国に伝えた」と報じた。

トランプ米大統領は19日、習近平国家主席との首脳会談は5月中旬になることを示唆していたが、現段階での見通しは不透明だというわけだ。

トランプ氏の訪問が延期されたことに中国側は安堵している。

15〜16日に貿易問題に関する閣僚級協議が開かれたが、中国は相互関税に代わる米国の新たな関税について深刻な懸念を示していた。事前の入念な準備を必要とする中国としては3月末の訪問はあまりにも時間が少なかった。

トランプ氏から「ホルムズ海峡の安全な航行を確保するため艦艇を派遣してほしい」との要求が出るのではないかとの心配もあった。

トランプとのパイプは太くしたい

だが、トランプ氏の訪中自体が消えてしまっては困る。

米国内の対中認識が厳しさを増す中、中国との関係を重視するトランプ氏個人とのパイプを太くすることは不可欠だからだ。

中東情勢次第ではトランプ氏の訪中が白紙になるとの指摘が出ており、米中関係が今後不安定化する可能性は排除できなくなっている。

トランプ氏が仕掛けた中東戦争のせいでホルムズ海峡が事実上封鎖状態となっており、中国経済も打撃を被っている。

独国際放送局ドイチェ・ヴェレは18日、「紛争勃発後にホルムズ海峡を通過した船舶の中に中国国有企業が保有する大型の石油タンカーは1隻も含まれていない」と報じた。中国の大型タンカーも紅海からの原油調達に切り替えざるを得なくなっている。

石油精製世界最大手である中国国有の中国石油化工（シノペック）は中東産原油の供給が減少したため、3月の処理量を当初計画より10%以上削減する方針を決定した。シノペックは日量約400万バレルの原油を輸入しており、そのうち6割が中東産だ。

ガソリン価格、歴史的な高値

原油不足により中国でもモノの値段が上昇している。

香港のガソリン価格は20日、1リットル当たり31香港ドル（約620円）と歴史的な高値となった。このため、安いガソリンを求めて隣接する広東省・深圳で給油する香港のドライバーが増えており、中国本土でガソリン価格が上昇するとの観測が出ている。

中国では電気自動車（EV）が普及しているため、影響が少ないとの指摘がある。だが、燃料価格の上昇が続けば、EVの利用者も充電料金の値上げに直面するだろう。

生活必需品も同様だ。

原油を原料とする合成繊維の価格が急上昇したため、中国のアパレル業界にも値上げの波が押し寄せている。

政府の失策の割を食うのはいつも庶民である。後編記事『中国ハイテク・バブル実は‟机上の空論”か…庶民の苦境を無視した、行き過ぎたAI・ロボット開発の末路』で見ていくように値上げの波が押し寄せ、出稼ぎ労働者の雇用すら危ぶまれるなか、中国政府は相も変わらず、ハイテク産業振興を進めようとしているようだ。

【つづきを読む】中国ハイテク・バブル実は‟机上の空論”か…庶民の苦境を無視した、行き過ぎたAI・ロボット開発の末路