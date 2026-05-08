ホンダのロゴホンダが2030年までの中長期の自動車販売戦略で、従来360万台としていた年間の世界販売台数目標を引き上げる方針であることが8日分かった。全体の2割程度とする電気自動車（EV）の販売比率はいったん白紙とし、明記を見送る。ハイブリッド車（HV）を増やすことで達成を目指す。14日の事業戦略説明会で詳細を説明する。新たに打ち出す戦略目標では、具体的な世界販売台数は示さない方向で検討している。EV比率を明