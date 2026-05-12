本誌・週刊ポストが問題を追及してきた「万博EVバス」は事実上の倒産となったが、導入後にトラブルが続発するようなバスがなぜ国家イベントで独占採用されるなどの扱いを得られたのか、謎は残る。自動車生活ジャーナリストの加藤久美子氏がレポートする。工場内には返品されたEVバスなどが数十台放置大型連休中の敷地内は人気がなく、オフィス棟の裏に大阪・関西万博の"レガシー"として自動運転実証実験に転用するはずだった電