中国メディアの参考消息によると、米CNBCはこのほど、中国の電気自動車（EV）競争は価格面から車載人工知能（AI）など機能面に移行しているとする記事を掲載した。記事によると、ここ数年で競争の焦点は、バッテリー航続距離の延長や運転支援システムの導入、より高性能な車載チップの採用へと変化した。そして今、自動車メーカーは車載AI機能の包括的な開発に注力している。字節跳動（バイトダンス）傘下の火山引縕（ボルケ