春に使える《新作》キターー！！【3COINS】大人が週5で使いたい♡「こなれヘアアクセ」

春の装いに彩りを添える新作ヘアアクセサリーが【3COINS（スリーコインズ）】に登場。ふんわりとした素材感や上品な装飾が施されたアイテムは、さっとまとめた髪に添えるだけで、こなれ感を演出してくれそうです。今回は、春にヘビロテしたくなる予感大な、こなれヘアアクセをご紹介します。

ボリューム感が魅力のチュールシュシュ

【3COINS】「チュールシュシュ」\330（税込）

透け感のある素材を使用した、ふんわりとボリュームのあるシュシュです。存在感がありながらも軽やかな印象のため、普段使いはもちろんこれからの季節の装いにも自然になじんでくれそう。写真のようにローポニーに合わせるだけで、後姿に華やかさと柔らかさが加わります。

気分で選べる嬉しい3個セット

【3COINS】「パールコイルポニー3個セット」\330（税込）

デザインの異なる3個のヘアゴムセット。写真のストライプ柄のシュシュ・コイルゴム・フェイクパールがあしらわれた小ぶりなシュシュを、気分に合わせて使い分けできます。水色を基調とした爽やかなストライプのほか、落ち着いた黒のチェック柄も展開されているので、その日の着こなしやヘアアレンジに合わせて選べます。

上品な後ろ姿を作るフェイクパール付きバナナクリップ

【3COINS】「パール付タレリボンバナナ」\550（税込）

リボンモチーフにフェイクパールを添えた、上品な佇まいのバナナクリップ。髪をひとまとめに挟むだけで簡単にスタイルが完成するため、忙しい朝に頼りになりそう。写真では、柔らかな印象のアイボリーが髪色に優しくなじんでいます。シックな黒は、大人の落ち着いたヘアアレンジにぴったり。

カジュアルにアクセントを添えるストライプバンス

【3COINS】「ストライプバンス」\330（税込）

爽やかなストライプ柄が目を引くバンスクリップ。写真のようにキャップを被って低めに作ったお団子ヘアに添えれば、カジュアルなスタイルの中に女性らしいアクセントをプラスできそうです。鮮やかなブルーは春夏ファッションで活躍し、ブラックを選べば幅広いシーンで活用できるはず。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里